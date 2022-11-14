Кыргызстан в четыре раза нарастил поставки швейных изделий в Россию

Поставки товаров легкой промышленности из Кыргызстана в Россию в 2022 году увеличились в два раза — примерно до $200 миллионов, причем экспорт швейных изделий вырос в четыре раза. Об этом на Неделе моды в Екатеринбурге сообщила представитель Генерального консульства Кыргызской Республики Айгерим Шарапова.

По ее словам, товарооборот КР с РФ по итогам экспорта легкой промышленности на 2021-й составил $136 миллионов, в том числе швейных изделий — на сумму $84 миллиона. Только с января по июль текущего года экспорт швейных изделий вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом и составил $112 миллионов.

Таких показателей, как отметила Айгерим Шарапова, республика добилась благодаря нескольким факторам. Первый — это параллельный импорт. Второй — проблемы других стран-поставщиков с логистикой. Третий — открытый режим торговли и инвестиций в регионе. Четвертый — благоприятный налоговый режим, который функционирует на патентной основе. Упрощенная система налогообложения предусматривает право уплаты субъектами швейной и текстильной отраслей единого налогового размера — 0,25 процента.

Кыргызстан находится на пятом месте по экспорту в Россию среди государств ближнего зарубежья. Объем торговли между РФ и КР за первое полугодие 2022-го вырос на 40 процентов, до $1,4 миллиарда.