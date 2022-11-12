С ноября за иностранцев нужно платить страховые взносы наравне с гражданами КР

В Кыргызстане с ноября 2022 года работодатели будут уплачивать страховые взносы за работников-иностранцев наравне с гражданами КР. Об этом напоминает Налоговая служба.

Тарифы страховых взносов для иностранных граждан изменены законом от 15 ноября 2021-го № 132. Согласно документу, начисление и уплата страховых взносов в пользу работников-иностранцев будут осуществляться в размере 27,25 процента. Ранее за временно пребывающих и работающих в Кыргызстане иностранных граждан работодатели уплачивали 3 процента в солидарную часть пенсионного фонда.

«Иностранцы и лица без гражданства, получающие доходы по гражданско-правовым договорам (контрактам), а также занятые индивидуальной предпринимательской деятельностью, в том числе на рынках, начисление и уплату страховых взносов осуществляют самостоятельно. Они платят по ставкам тарифов страховых взносов, установленным законодательством по государственному социальному страхованию для граждан КР, если иное не предусмотрено международными договорами», — говорится в сообщении.