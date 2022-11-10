Импорт растительного масла будет облагаться налогом на добавленную стоимость

Министерство экономики и коммерции предлагает меры по обеспечению продовольственной безопасности и поддержки отечественных производителей растительного масла. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

В нем говорится, что кабмином 11 марта 2022-го установлена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере ноль процентов на облагаемые поставки и импорт растительного масла на период с 20 марта по 31 декабря 2022 года.

«В связи с исключением выпадений доходной части государственного бюджета и полного охвата администрирования налогов в этой отрасли, а также поддержке отечественного производителя предлагается внести изменения по исключению товарной позиции «Растительные масла» из перечня товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов на поставки и облагаемый импорт», — уточняется в проекте постановления.

По мнению авторов, это создаст условия для увеличения отечественного производства, при этом подлежащих поступлению по уплате НДС только по импорту товаров ожидается 117 миллионов сомов.