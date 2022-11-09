Крупные иностранные компании игнорируют требование платить «налог на Google»

Ряд иностранных компаний проигнорировал требование Налоговой служббы платить НДС за электронные услуги в Кыргызстане. Об этом сообщило ведомство.

НС в течение года направляла официальные письма на электронную почту ряда крупных организаций, в том числе Alibaba, Meta, Netflix, Google, Amazon и других. Налоговая рекомендовала им пройти налоговую регистрацию и стать плательщиком НДС за реализацию в КР услуг в электронной форме. Они проигнорировали обращения.

На сегодня 18 иностранных компаний, которые реализуют услуги в электронной форме в Кыргызстане, прошли удаленную регистрацию в сервисе www.vat.salyk.kg в качестве плательщика НДС, в том числе зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах (4), Нидерландах (3), США (2), Великобритании (2), России (2), Ирландии (1), Армении (1), Казахстане (1), Латвии (1), на Кипре (1).

«Так называемый налог на Google относится к иностранным организациям, оказывающим услуги в электронной форме без использования доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в КР, местом поставки которых признается территория страны. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг», — рассказали в Налоговой службе.