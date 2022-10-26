В Кыргызстане выдано 230 сертификатов на строительство ВИЭ

Министерство энергетики всего выдало 230 сертификатов на строительство возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ведомства Сабырбек Султанбеков.

По его словам, в то же время действующих объектов возобновляемых источников энергии можно пересчитать по пальцам.

«Много строящихся. Но я не могу сказать их точное количество», — сказал он.

Чиновник добавил, что после изменения законодательства в сфере ВИЭ инвесторы стали больше вкладываться.

«Я не могу оперировать цифрами, так как меня недавно назначили и я только вникаю. Знаю, что многие предприниматели уже получили финансирование, узбекский фонд сообщил о пяти или шести субъектах, у Российско-Кыргызского фонда развития тоже есть проекты», — добавил он.