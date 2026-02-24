10:52
Экономика

Минэнерго вводит запрет на опасные автономные источники

Кабинет министров внес изменения в правила использования электроэнергии, действующие с 2012 года. Главная цель поправок — адаптировать законодательство к развитию возобновляемой энергетики и микрогенерации, а также усилить безопасность энергосистемы.

Одним из ключевых решений стал прямой запрет на использование автономных источников электроснабжения, если их схема подключения не исключает подачу напряжения во внешние сети.

Такой запрет вводится для предотвращения аварий, короткого замыкания и угрозы жизни персоналу, работающему на линиях.

Кабмин также обновил понятия и нормы в сфере ВИЭ и микрогенерации, уточнив статус поставщиков электроэнергии, порядок учета выработки и потребления, а также требования к оборудованию. 

Все установки, генерирующие энергию из солнца, ветра, воды или биомассы, подлежат обязательной интеграции в централизованную систему учета и мониторинга. Коммерческие счетчики должны фиксировать каждый киловатт, включая обратную подачу в сеть.

Обновленные правила затрагивают как домохозяйства, так и промышленные объекты, использующие микрогенерацию. Согласно документу, поставщики обязаны вести расчеты в соответствии с фактическими объемами потребления и генерации, а также выдавать корректные платежные документы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/363245/
просмотров: 372
