Кабмин продолжит в 2026 году импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита

Кабмин продолжит в 2026-м импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита. Об этом сообщил замминистра энергетики Алтынбек Рысбеков сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству при обсуждении проекта закона «О возобновляемых источниках энергии».

По его словам, Кыргызстан в год вырабатывает 14,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

«Дефицит составляет около 4,5 милллиарда киловатт-часов. Его в 2025-м мы покрывали за счет импорта. Так, из соседних стран импортировано 4,3 миллиарда киловатт-часов. При этом населению электроэнергия реализуется по социальному тарифу, а разница в цене нагрузкой ложится на НЭСК. В этом году мы также продолжим импорт электроэнергии», — добавил Алтынбек Рысбеков.

Он отметил, что в целях покрытия дефицита прилагаются усилия для развития возобновляемых источников энергии. «Мы стараемся предоставлять хорошие условия для привлечения инвесторов. Сейчас таких желающих немало. Строительство ветровой и солнечной электростанций занимает до двух лет, что позволит оперативно производить энергию. Поэтому развитие ВИЭ остается для нас приоритетным», — подчеркнул замминистра.