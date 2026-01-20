11:37
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Власть

Кабмин продолжит в 2026 году импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита

Кабмин продолжит в 2026-м импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита. Об этом сообщил замминистра энергетики Алтынбек Рысбеков сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству при обсуждении проекта закона «О возобновляемых источниках энергии».

По его словам, Кыргызстан в год вырабатывает 14,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

«Дефицит составляет около 4,5 милллиарда киловатт-часов. Его в 2025-м мы покрывали за счет импорта. Так, из соседних стран импортировано 4,3 миллиарда киловатт-часов. При этом населению электроэнергия реализуется по социальному тарифу, а разница в цене нагрузкой ложится на НЭСК. В этом году мы также продолжим импорт электроэнергии», — добавил Алтынбек Рысбеков.

Он отметил, что в целях покрытия дефицита прилагаются усилия для развития возобновляемых источников энергии. «Мы стараемся предоставлять хорошие условия для привлечения инвесторов. Сейчас таких желающих немало. Строительство ветровой и солнечной электростанций занимает до двух лет, что позволит оперативно производить энергию. Поэтому развитие ВИЭ остается для нас приоритетным», — подчеркнул замминистра.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358524/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Китай перестал закупать электроэнергию из России
Кабмин озвучил объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодня
Депутат требует ввести особый режим электроснабжения для горных регионов
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Нарынская ПЭС увеличивает мощность электросетей на 5 киловатт
Крыша мэрии города Ош станет солнечной электростанцией
Более 6 тысяч абонентов за долги по электроэнергии отключат в Бишкеке
Бакыт Торобаев: К 2028 году Кыргызстан не будет импортировать электроэнергию
Кыргызстан импортирует около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
Узбекистан начал поставлять электроэнергию в Таджикистан
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
20 января, вторник
11:30
Срок рассмотрения обращений граждан хотят сократить до 10 дней Срок рассмотрения обращений граждан хотят сократить до ...
11:26
Кабмин продолжит в 2026 году импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита
11:22
Нарушения техники безопасности на стройке выявили в Ошской области
11:14
Повестку экономического форума в Давосе изменили, убрав вопрос об Украине
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 января