Объекты ВИЭ будут отчислять 1 процент от своей выручки в местные бюджеты

Депутаты на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству одобрили во втором и третьем чтениях поправки в Закон «О возобновляемых источниках энергии».

Если по действующему документу субъект возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выделяет 1 процент от общего объема выработанной энергии в пользу органа местного самоуправления, то теперь Министерство энергетики предлагает, чтобы объект ВИЭ перечислял 1 процент от выручки, полученной от продажи электроэнергии, в местный бюджет.

Также, согласно законопроекту, субъекты ВИЭ, вырабатывающие электрическую энергию с использованием энергии солнца и ветра, обязаны устанавливать накопители электрической энергии не менее 30 процентов от установленной мощности объекта.

Кроме этого, в документе прописано, что в рамках инвестиционного соглашения или договора о государственно-частном партнерстве в течение срока действия льготного периода предельный тариф может устанавливаться в иностранной валюте.