11:31
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Экономика

Объекты ВИЭ будут отчислять 1 процент от своей выручки в местные бюджеты

Депутаты на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству одобрили во втором и третьем чтениях поправки в Закон «О возобновляемых источниках энергии».

Если по действующему документу субъект возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выделяет 1 процент от общего объема выработанной энергии в пользу органа местного самоуправления, то теперь Министерство энергетики предлагает, чтобы объект ВИЭ перечислял 1 процент от выручки, полученной от продажи электроэнергии, в местный бюджет.

Также, согласно законопроекту, субъекты ВИЭ, вырабатывающие электрическую энергию с использованием энергии солнца и ветра, обязаны устанавливать накопители электрической энергии не менее 30 процентов от установленной мощности объекта.

Кроме этого, в документе прописано, что в рамках инвестиционного соглашения или договора о государственно-частном партнерстве в течение срока действия льготного периода предельный тариф может устанавливаться в иностранной валюте. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360339/
просмотров: 394
Версия для печати
Материалы по теме
Республиканскому бюджету дополнительно необходимо 70 миллиардов сомов
Что скрывает новый бюджет-2026? Утверждены рекордные доходы и крупный профицит
Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности
Разработана Программа развития вновь присоединенных районов Бишкека до 2030 года
Кабмин продолжит в 2026 году импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита
Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы
Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств
Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования
В 2025 году налоги от горнодобывающей отрасли выросли на 18,7 миллиарда сомов
Крыша мэрии города Ош станет солнечной электростанцией
Популярные новости
Рубль и&nbsp;евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;января Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
11:31
Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронные торговые площадки в РФ Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронны...
11:23
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
11:19
Минтруда: Работодатель, задерживающий зарплату, будет выплачивать пеню
11:15
О росте числа телефонных мошенников в Кыргызстане предупредил ГКНБ
11:09
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной