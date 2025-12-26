09:36
Общество

Крыша мэрии города Ош станет солнечной электростанцией

В мэрии Оша устанавливают солнечные панели на крыше здания. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

Инициатором проекта выступил мэр города Женишбек Токторбаев. В рамках работ на крыше муниципалитета размещают 320 солнечных панелей общей мощностью 100 киловатт. Они займут площадь около 2 тысяч 200 квадратных метров.

По предварительным расчетам, система будет вырабатывать от 500 до 800 тысяч киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволит ежегодно экономить для городского бюджета несколько миллионов сомов.

В мэрии отметили, что проект направлен не только на снижение расходов, но и на уменьшение нагрузки на энергосистему южной столицы, а также на развитие возобновляемых источников энергии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356139/
