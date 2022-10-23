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Экономика

Ввести визовый режим с Кыргызстаном и выкинуть его из ЕАЭС предлагает эксперт РФ

Ввести визовый режим с Кыргызстаном и выкинуть его из ЕАЭС предлагает российский эксперт. Кыргызские банки, которые отказались обслуживать российские карты «Мир», должны ощутить последствия своей ошибки, заявил кандидат исторических наук, политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

Как ранее сообщало 24.kg, сразу несколько коммерческих банков КР отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир».

Вадим Трухачев заявил, что «с Киргизией нужно ввести визовый режим и выкинуть ее из ЕАЭС». Вместе с тем он признал, что «такой вариант развития событий в качестве ответа на отказ использовать российскую платежную систему пока не обсуждается».

«В качестве реальных механизмов воздействия можно, например, наказать киргизские банки за то, что они так себя ведут по отношению к гражданам союзного государства. Не Киргизию как государство, а частные банки, которые отказались работать с российской платежной системой», — пояснил политолог.

Он добавил, что «можно и нужно принимать меры, чтобы российские банки, например, «Сбербанк» и «ВТБ», не работали с банками Киргизии. Это минимум».

Вадим Трухачев считает, что «киргизские банковские структуры откровенно плюют на Россию, и это терпеть нельзя. При этом руководство Киргизии их не одергивает. На оскорбление нужно отвечать, и так, чтобы они это реально почувствовали. Напомню, что в России трудится много трудовых мигрантов из Киргизии. Они отправляют часть заработанных денег на родину. Переводы составляют значительную долю ВВП страны, большая часть этих переводов осуществляется через «Сбербанк» и «ВТБ».

По его словам, это должны быть временные меры.

«Ровно до тех пор, пока эти банковские структуры не начнут вести себя с гражданами России, которые пользуются системой «Мир», как с гражданами союзного государства», — добавил эксперт.

По состоянию на 20 октября 2022 года 10 из 23 коммерческих банков Кыргызстана приостановили полностью или частично обслуживание карт российской платежной системы «Мир».

В Национальном банке ранее отмечали, что коммерческие банки республики сами решают, сотрудничать ли с той или иной платежной системой.

США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт России (операторы карт «Мир») Владимира Комлева. Сама система не входит в санкционные списки. При этом сообщалось, что США могут ввести санкции за поддержку использования карт «Мир» за пределами РФ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248832/
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