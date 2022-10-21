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Экономика

Из-за отсутствия безналички бизнес может потерять до 40 процентов клиентов

«Наше исследование показало, что около 40 процентов потребителей сегодня готово отказаться от покупки в магазине, если там нет возможности безналичной оплаты», — заявила вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош на форуме E-Commerce EXPO 2022.

По ее словам, этот процент меняется в зависимости от поколений. Среди тех, кто привык активно пользоваться интернетом, от покупки из-за отсутствия бензналички откажется половина.

Кристина Дорош также отметила, что безналичные платежи стали приоритетом для развития малого и среднего бизнеса.

«Многим предпринимателям электронная коммерция позволила выжить в пандемию. Для агрегаторов критически важно предоставлять такие условия для бизнеса в Кыргызстане. Конечно, это нужно не только для компаний, это нужно нам с вами — потребителям. Им крайне важно иметь возможность оплачивать удаленно», — сказала она.

Кристина Дорош также заметила, что электронная коммерция — это возможность выхода компаний Кыргызстана на международные рынки. Мировые тренды в мире электронной коммерции важны и для КР, потому что республика — тоже часть мировой экономики.

«Если ранее, говоря об электронной коммерции, мы сразу думали об Ozon или Alibaba, то сегодня электронная коммерция для Кыргызстана — это площадка, которая может онлайн продавать ковры за рубеж. Без е-коммерции малые и средние предприятия не смогли бы выйти на международные рынки. Это возможность для них», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248733/
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