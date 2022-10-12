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Экономика

Итоги сентября. Рост экономики Кыргызстана замедлился, а продукты все дороже

Итоги третьего квартала 2022 года показывают, что предупреждения экономистов оправдались. Рост экономики Кыргызстана начал замедляться.

ВВП страны растет гораздо медленнее цен. Инфляция вновь ускорилась.

Эксперты ожидают, что подобная тенденция сохранится в будущем. Обуздать инфляцию удастся только в 2023-м. Но это не точно, ведь риски ухудшения ситуации остаются.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные сведения соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике Кыргызстана нет.

ВВП растет, но медленнее

В сентябре этого года ВВП Кыргызстана сложился в 597 миллиардов 402,4 миллиона сомов.

По итогам девяти месяцев рост экономики составил 7,2 процента.

Во Всемирном банке отметили, что пока экономика страны оказалась более устойчивой к последствиям войны России в Украине, чем ожидалось. При этом республика по-прежнему сильно зависит от производства золота, денежных переводов и иностранной помощи. Кроме того, экономика Кыргызстана сильно пострадала из-за пандемии коронавируса в 2020-м, поскольку тогда ВВП сократился на 8,4 процента.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров республика закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства и сфера услуг. При этом рост первых по сравнению с 2021-м увеличился на 10,7 процента. Показатели в сфере услуг выше уровня прошлого года на 4 процента», — рассказали в Национальном статистическом комитете.

Промышленность держится на золоте

Главным фактором роста в промышленном секторе является увеличение объемов добычи золота. Без него показатели весьма скромные. Кроме того, исчерпан эффект низкой базы прошлого года. Следовательно, дальше показатели в секторе не будут столь оптимистичными.

По итогам сентября 2022-го рост объемов промышленного производства составил 16,6 процента.

Нацстатком зафиксировал рост объемов производства:

  • основных металлов (на 37,9 процента);
  • деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 28,2 процента);
  • нефтепродуктов (на 13,1 процента);
  • пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 12,1 процента);
  • текстиля (на 5,1 процента);
  • добычи полезных ископаемых (на 8,7 процента).

Снижение показателей отмечено в производстве:

  • резиновых и пластмассовых изделий (на 50,8 процента);
  • химической продукции (на 17,7 процента);
  • фармацевтической продукции (на 8,5 процента);
  • строительных материалов (на 5,2 процента).

Дорожают сахар, мука и выпечка

В январе — сентябре этого года рост цен и тарифов в целом по республике составил 10,6 процента. По сравнению с данными за январь — август инфляция ускорилась на 0,4 процента.

Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 12,4 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 17 процентов. Цены на непродовольственные товары выросли на 7,6 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 6,6 процента.

В сентябре, в отличие от августа, рост цен и тарифов в целом по республике составил 0,2 процента. В том числе алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,6 процента, непродовольственные товары — на 1,1 процента, а тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,4 процента. При этом отмечено снижение цен на продукты и безалкогольные напитки — на 0,4 процента.

 

Больше всего за месяц подорожали:

  • непастеризованное разливное молоко — на 3,5 процента;
  • рыба — на 2,3 процента;
  • животные жиры — на 2,2 процента;
  • говядина — на 2 процента;
  • кондитерские изделия — на 1,1 процента;
  • мука — на 1,1 процента;
  • хлеб — на 0,5 процента;
  • макаронные изделия — на 0,8 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в сентябре 2022-го отмечалось во всех регионах страны. Исключение составили Нарынская (снижение на 1,5 процента), Иссык-Кульская (на 0,1 процента) области и Ош (на 0,1 процента).

Как растет зарплата

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 24 тысячи 594 сома.

В отличие от прошлого года, она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам второго квартала 2022-го прожиточный минимум в стране составил 7 тысяч 318,24 сома, для пенсионеров — 6 тысяч 542,8 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам января — августа текущего года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $7 миллиардов 245,5 миллиона, что на 36,4 процента выше показателя 2021-го. Экспорт — $1 миллиард 219,8 миллиона (падение на 36,1 процента), импорт — $6 миллиардов 25,7 миллиона (рост на 77,2 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $2 миллиарда 838,8 миллиона.

Цены будут расти, рост ВВП замедляться

Мировые финансовые институты, Национальный банк и Министерство финансов уже представили прогнозы по росту экономики и ценам. Все они сходятся в одном: инфляция в республике по итогам 2022-го будет почти в три раза выше роста ВВП.

По данным Азиатского банка развития, рост цен в Кыргызстане будет самым высоким среди региона Центральной Азии и Кавказа.

Эксперты прогнозируют годовой рост цен в диапазоне 15-15,5 процента.

«Годовая инфляция в Кыргызстане растет в основном за счет более высоких мировых цен на продукты и энергоносители, а также обесценивания валюты по отношению к доллару США в марте и апреле. Ожидается, что инфляция останется высокой в этом году, а затем немного замедлится в следующем», — отметили в АБР.

По ВВП данные скромнее. Министерство финансов ожидает, что экономика по итогам 2022 года вырастет на 3,7 процента.

Примерно на том же уровне и данные мировых финансовых институтов. Самый оптимистичный прогноз дают в Европейском банке реконструкции и развития — 7 процентов по итогам года.

«Экономика страны, вероятно, выиграет от расширения возможностей реэкспорта, денежных переводов, перебазирования российских компаний и частных лиц», — говорится в отчете.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247739/
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