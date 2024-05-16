Секретный путь кыргызского золота. От рудника до хранилища Национального банка

Как из золотой руды получают слитки? Как охраняется драгоценный металл в процессе его производства и транспортировки? Куда отправляют сокровище «Кумтора» и как? Чтобы получить ответы на эти вопросы, журналисты 24.kg отправились на рудник, аффинажный завод и в Национальный банк Кыргызстана.

С чего начинается золото

Месторождение Кумтор находится на высоте более 4 тысяч метров над уровнем моря, в зоне вечной мерзлоты. Каждый год из карьера изымают от 170 до 200 миллионов тонн горной массы. За 30 лет разработки карьер стал гигантским глубоким серпантином.

Примерно из 170-200 миллионов тонн горной массы, которая вывозится ежегодно из карьера, только около 6 миллионов тонн — золотосодержащая руда.

Она сортируется и в зависимости от содержания отправляется на склады. Руда доставляется на дробилку самосвалами и далее с помощью ленточных конвейеров на фабрику, где производятся ее измельчение и извлечение золота. Этот процесс проводится с использованием разных технологий, которые обогащают руду, например, растворяют ее химическими реагентами для извлечения частиц золота и превращают их в золотой слиток доре.

Золотоизвлекательная фабрика

Далее процесс производства продолжается на золотоизвлекательной фабрике. Тут все происходит под строжайшим контролем. Из 412 камер видеонаблюдения, установленных на руднике «Кумтор», более 200 находится на фабрике, тут же самое большое число охранников.

На входе, где производят золотые слитки доре, установлен досмотровой рентген-аппарат, через который проходят все без исключения входящие и выходящие. Это гораздо более эффективная проверка, чем осмотр человеком, даже самым дотошным. Мы решили попробовать перехитрить технику, и нам разрешили это сделать. Но обо всем по порядку.

Весь процесс производства на фабрике засекречен. Нам разрешили делать снимки, но с условием, что в кадр не попадут камеры видеонаблюдения (никто из посторонних не должен знать, где они находятся), лица сотрудников предприятия и охранников, мониторы и двери хранилища, в котором находятся слитки.

Что такое слитки доре

Слитки доре — финальный этап производства на «Кумторе». Доре — это не золотой слиток, а слиток с содержанием золота.

На «Кумторе» изготавливаются слитки доре с содержанием золота до 80 процентов.

Остальные 20 процентов — это в основном серебро и другие сопутствующие металлы, поэтому слиток получается серо-коричневого цвета. После изготовления больших слитков, в среднем по 20 килограммов, их по отдельности помещают в мешки, на которых написаны дата и вес, и отправляют в хранилище. Его двери при нас открывать не стали, так как посторонние не должны знать размеров хранилища и как выглядит его содержимое. Отсюда слитки отправятся на аффинажный завод в Кара-Балте.

Секретная транспортировка

Транспортировкой ценного груза с момента возвращения рудника государству занимается Министерство внутренних дел. Нет специального графика для вывоза слитков с рудника, поэтому работники не знают, в какое время будут их вывозить, а главное, как это будут делать. В самом правоохранительном ведомстве об этом знают единицы. Нам сообщили, что это делается на специально оборудованном транспорте в сопровождении вооруженной охраны. На каком транспорте, не уточнили. Может быть, на машине, может быть, по железной дороге, а может, на вертолете.

Раздевают донага

На аффинажном заводе рентген-аппарата, как на «Кумторе», нет. Здесь сотрудники проходят, нам показалось, унизительную процедуру трехступенчатой проверки дважды в день.

Первый этап — проверка на КПП, где дежурит вооруженная охрана. Второй — идентификация через компьютерную систему распознавания лиц. Третий — раздевание догола и осмотр. Только после этого сотрудник или гость предприятия может пройти в рабочий цех.

Личный досмотр в обнаженном виде проводится в двух комнатах — женской и мужской. По словам замдиректора по безопасности Данила Жумабаева, в конце смены всех работников ждет еще более строгая проверка.

Когда наши сотрудники сдают смену, на выходе им нужно принять душ, после чего их голых осматривают работники службы охраны на металлоискателе. Сотрудник должен расчесать волосы мелкой расческой, сполоснуть рот, показать складки на теле, ротовую полость, после чего проверяются его ноги и вся одежда. Данил Жумабаев

Все это делается для того, чтобы никто — ни штатный работник, ни посетитель — не мог унести с собой даже грамм золота. Передвижения работников на всей территории завода фиксируют видеокамеры, их тут также много. Информация с камер транслируется на мониторы, которые стоят в головном офисе ОАО «Кыргызалтын».

Как руда превращается в золото

Годовая производственная мощность аффинажного завода составляет до 40 тонн золота. На сегодня предприятие использует чуть больше половины указанного объема. Сюда поступает золото с месторождений Кумтор, Джеруй, Макмал, Терек-Сай и Алтын-Кен. Замглавы правления ОАО «Кыргызалтын» Бузурман Субанов

Он также назвал сказками слухи о том, что с производства можно прихватить с собой слиток и выйти не замеченным или не пойманным.

Начальник аффинажного цеха Айбек Исмаилов рассказал, что грузовики со слитками доре заезжают в тамбур, следом заходит персонал, ворота закрываются. Принимающий срывает с багажного отсека пломбу. Далее идет работа по переработке доре. Аффинажный отдел принимает золото-серебряный сплав в присутствии представителей месторождения, откуда его привезли.

«После приемки с представителями месторождения взвешивается каждый слиток доре. Потом переходим в следующую комнату, где плавим весь этот состав в двух индукционных печах. Там и берется проба в специальные колбы. Всего берется четыре пробы: одна колба идет поставщику, одна — в лабораторию, и две колбы остаются у нас. Все это опять-таки в присутствии представителей месторождения. Далее расплавленный состав разливается в специальные формы слитков», — сказал начальник цеха.

Затем происходит еще одно взвешивание. Потом идет переплавка слитка в электролизе в золото высшего качества 999-й пробы. Это означает, что слиток содержит 99,9 процента золота. Золотой слиток должен отвечать всем мировым стандартам.

Готовый самородок высшего качества повторно идет на взвешивание, но уже на суперточных электронных весах. Золотой «кирпич» весит около 12 килограммов (с небольшой погрешностью).

Работа очень кропотливая и сложная. Слитки нельзя трогать голыми руками. Нельзя, чтобы они прикасались друг к другу, иначе на Лондонской бирже слитки могут не принять. Каждый слиток аккуратно заворачивают в матерчатый чехол и по три штуки пакуют в деревянный ящик с пломбой. Золото готово к отправке.

В хранилище Нацбанка

Теперь задача «Кыргызалтына» — продать это золото. По закону у Национального банка есть приоритетное право покупки драгоценных металлов, а это значит, что ОАО в первую очередь обязано предложить золото НБ КР и только в случае отказа может реализовать его на свое усмотрение.

По словам начальника управления денежной наличности Медины Аширалиевой, Нацбанк скупает весь объем золота, который предлагает ОАО «Кыргызалтын».

Хранилище Национального банка нам тоже не показали. Оказывается, из сотрудников НБ КР лишь единицы знают о том, где оно находится. Некоторые стали догадываться после того, как депутаты Жогорку Кенеша, несмотря ни на какие запреты, решили посетить хранилище и лично убедиться в том, что

оно не пустует. В Нацбанке нам только рассказали о том, насколько сложна процедура приемки слитков и перевозки до хранилища.

Онлайн-контроль

Далее мы попросились в ситуационный центр, расположенный в администрации президента, откуда за всем процессом могут следить Садыр Жапаров и глава кабмина Акылбек Жапаров. На огромном экране можно увидеть все предприятие, и «Кумтор», и аффинажный завод, и даже отдельные комнаты. В режиме реального времени власти могут видеть, как передвигаются машины и люди.

Итак, мы узнали и увидели этот сложный и интересный пусть золота от рудника до хранилища Национального банка. Увидели людей, работающих в режиме самой высокой степени секретности, и как охраняется каждый грамм золота.

Как мы уже писали выше, нам разрешили попробовать обмануть рентген на «Кумторе». Мы пытались вынести с территории завода маленький кусочек золота. Прятали его и во рту, и между пальцами ног, и шли на другие хитрости, но умная техника не позволила нам этого сделать — она все время находила эту крошечную драгоценность...