Цены в Кыргызстане. Их рост замедлился, но продукты и тарифы продолжают дорожать

По итогам января — апреля 2024 года рост цен в Кыргызстане на минимальных значениях. Второй месяц подряд Национальный статистический комитет фиксирует снижение стоимости отдельных продуктов, но при этом цены на остальные все равно постепенно растут.

Дорожают овощи и рыба

По итогам четырех месяцев 2024 года рост цен и тарифов в республике составил 1,4 процента.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 4,1 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 0,9 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 3,3 процента. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2 процента.

Зафиксировано снижение цены:

гречки — на 11,1 процента;

разливного молока — на 4,7 процента;

говяжьей печени — на 4,1 процента;

животных жиров — на 3,7 процента;

растительного масла — на 3,5 процента;

сахара — на 1,1 процента.

Национальный статистический комитет отметил повышение потребительских цен и тарифов в январе — апреле почти во всех регионах республики. Исключение — Джалал-Абадская область, где цены снизились на 0,7 процента.

Максимальный рост цен (на 2,1 процента) отметили в Таласской области. Это связано с повышением стоимости продуктов и безалкогольных напитков (на 2,2 процента).

Продуктовая корзина 24.kg

Редакцияпроводит свой социальный эксперимент. Каждую неделю мы ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Наш анализ показал, что с начала года стоимость продуктовой корзины снизилась на 101 сом. По сравнению с данными на конец апреля 2023-го она подешевела на 576,5 сома.

Зато в отличие от октября 2018 года, когда мы начали эксперимент, продуктовая корзина подорожала в два раза — на 3 тысячи 337 сомов.

Наши данные показывают, что за четыре месяца в Бишкеке подорожали яблоки, перец, морковь, картофель и сахар.

Подешевели огурцы, помидоры, бананы, груши, капуста, лук и гречка.

Цены на остальные восемь продуктов в нашей корзине не изменились.

Что подорожало в апреле

В апреле по сравнению с мартом рост цен и тарифов по республике составил 0,2 процента. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1 процент, непродовольственные товары — на 0,4 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,5 процента. Цены на продукты и безалкогольные напитки снизились на 0,2 процента.

За последний месяц цены снизились в Баткенской и Джалал-Абадской областях на 0,5 и 0,3 процента.

В апреле по сравнению с мартом стоимость нашей продуктовой корзины снизилась на 94 сома.

Больше всего подорожали свежие перец и яблоки. Выросли цены на картофель, капусту и сахар.

Есть и продукты, которые за последние 30 дней подешевели. Это огурцы, помидоры, морковь, лук и гречка.

Стоимость остальных десяти товаров из нашей корзины не изменилась.

Зарплата продолжает расти

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике достигла 34 тысяч 46 сомов. Это $380,5 по официальному курсу сома к доллару США.

Зарплата выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам первого квартала 2024 года величина прожиточного минимума в Кыргызстане достигла 7 тысяч 769,17 сома. Это почти на 88 сомов выше, чем в 2023-м и на 590,85 сома — в 2022-м.

Величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста составляет 8 тысяч 669,52 сома, пенсионеров — 6 тысяч 886,86 сома, детей — 6 тысяч 632,15 сома.

Основную долю в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — 65 процентов.

Самым высоким уровень прожиточного минимума остается в Джалал-Абадской (8 тысяч 124,89 сома) и Нарынской (7 тысяч 984,03 сома) областях, самым низким — в Иссык-Кульской области (7 тысяч 195,17 сома).