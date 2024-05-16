Цены в Кыргызстане. Их рост замедлился, но продукты и тарифы продолжают дорожать

По итогам января — апреля 2024 года рост цен в Кыргызстане на минимальных значениях. Второй месяц подряд Национальный статистический комитет фиксирует снижение стоимости отдельных продуктов, но при этом цены на остальные все равно постепенно растут.
Дорожают овощи и рыбаПо итогам четырех месяцев 2024 года рост цен и тарифов в республике составил 1,4 процента.
Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 4,1 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 0,9 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 3,3 процента. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2 процента.
Зафиксировано снижение цены:
- гречки — на 11,1 процента;
- разливного молока — на 4,7 процента;
- говяжьей печени — на 4,1 процента;
- животных жиров — на 3,7 процента;
- растительного масла — на 3,5 процента;
- сахара — на 1,1 процента.
Национальный статистический комитет отметил повышение потребительских цен и тарифов в январе — апреле почти во всех регионах республики. Исключение — Джалал-Абадская область, где цены снизились на 0,7 процента.
Максимальный рост цен (на 2,1 процента) отметили в Таласской области. Это связано с повышением стоимости продуктов и безалкогольных напитков (на 2,2 процента).
Продуктовая корзина 24.kgРедакция 24.kg проводит свой социальный эксперимент. Каждую неделю мы ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Наш анализ показал, что с начала года стоимость продуктовой корзины снизилась на 101 сом. По сравнению с данными на конец апреля 2023-го она подешевела на 576,5 сома.
Зато в отличие от октября 2018 года, когда мы начали эксперимент, продуктовая корзина подорожала в два раза — на 3 тысячи 337 сомов.
Наши данные показывают, что за четыре месяца в Бишкеке подорожали яблоки, перец, морковь, картофель и сахар.
Подешевели огурцы, помидоры, бананы, груши, капуста, лук и гречка.
Цены на остальные восемь продуктов в нашей корзине не изменились.
Что подорожало в апреле
В апреле по сравнению с мартом рост цен и тарифов по республике составил 0,2 процента. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1 процент, непродовольственные товары — на 0,4 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,5 процента. Цены на продукты и безалкогольные напитки снизились на 0,2 процента.
За последний месяц цены снизились в Баткенской и Джалал-Абадской областях на 0,5 и 0,3 процента.
В апреле по сравнению с мартом стоимость нашей продуктовой корзины снизилась на 94 сома.
Больше всего подорожали свежие перец и яблоки. Выросли цены на картофель, капусту и сахар.
Есть и продукты, которые за последние 30 дней подешевели. Это огурцы, помидоры, морковь, лук и гречка.
Стоимость остальных десяти товаров из нашей корзины не изменилась.
Зарплата продолжает растиПо данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике достигла 34 тысяч 46 сомов. Это $380,5 по официальному курсу сома к доллару США.
Зарплата выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.
Величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста составляет 8 тысяч 669,52 сома, пенсионеров — 6 тысяч 886,86 сома, детей — 6 тысяч 632,15 сома.
Основную долю в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — 65 процентов.
Самым высоким уровень прожиточного минимума остается в Джалал-Абадской (8 тысяч 124,89 сома) и Нарынской (7 тысяч 984,03 сома) областях, самым низким — в Иссык-Кульской области (7 тысяч 195,17 сома).