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Экономика

Российский рубль продолжает расти в цене. Поднялся и курс евро

За последние сутки российский рубль и евро подорожали относительно сома, курсы доллара и тенге немного снизились. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 88,2-88,4 сома, продают по 89 сомов. Номинальный курс Нацбанка — 88,3261 сома (снижение на 0,01 процента).

Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 95,5-95,7 сома, продают по 95,7-96,5 сома. Официальный курс — 95,6275 сома (снижение на 0,42 процента).

Российский рубль продолжает дорожать с начала недели. Сегодня с утра в столице его покупают по 0,96-0,962 сома, продают по 0,97-0,975 сома. Курс Национального банка — 0,9659 сома (рост на 0,11 процента).

Курс казахского тенге немного снизился. Его покупают по 0,14-0,1402 сома, продают по 0,205 сома. Официальный курс — 0,2003 сома (снижение на 0,05 процента).

Нацбанк в мае один раз скупал доллары на валютном рынке. С начала этого года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024-го НБ КР изъял с рынка $113 миллионов 350 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294090/
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