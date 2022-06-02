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Экономика

Экс-премьер-министр Казахстана стал министром Евразийской комиссии

Решением Высшего Евразийского экономического совета с 1 июня новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Казахстана назначен Бакытжан Сагинтаев. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

В его компетенцию войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе.

Напомним, что Бакытжан Сагинтаев был премьер-министром Казахстана с 2016 по 2019 год, а затем руководителем администрации президента РК и акимом Алматы.

Ранее стало известно, что должность в Евразийской экономической комиссии получил и первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Арзыбек Кожошев. Он станет министром по энергетике и инфраструктуре вместо Темирбека Асанбекова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235597/
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