Экс-премьер-министр Казахстана стал министром Евразийской комиссии

Решением Высшего Евразийского экономического совета с 1 июня новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Казахстана назначен Бакытжан Сагинтаев. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

В его компетенцию войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе.

Напомним, что Бакытжан Сагинтаев был премьер-министром Казахстана с 2016 по 2019 год, а затем руководителем администрации президента РК и акимом Алматы.

Ранее стало известно, что должность в Евразийской экономической комиссии получил и первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Арзыбек Кожошев. Он станет министром по энергетике и инфраструктуре вместо Темирбека Асанбекова.