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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

На «Кумторе» зафиксировали подвижку бортов карьера. Создана спецкомиссия

На центральном карьере рудника «Кумтор» отмечена подвижка бортов. Распоряжением главы кабинета министров Акылбека Жапарова, которое опубликовано в системе «Токтом», создана специальная комиссия.

Как отмечается, ее создали «в целях установления причин ускорения скорости движения восточного и северо-восточного бортов участка «Центральный» рудника «Кумтор», разрабатываемого закрытым акционерным обществом «Кумтор Голд Компани». Распоряжение датировано 18 мая 2022 года.

В документе говорится, что межведомственной комиссии в недельный срок необходимо:

  • установить причины ускорения скорости движения восточного и северо-восточного бортов участка «Центральный» рудника «Кумтор»;
  • представить ЗАО «Кумтор Голд Компани» предложения по первоочередным мерам по снижению и остановке скорости движения восточного и северо-восточного бортов участка «Центральный» рудника «Кумтор».

ЗАО «Кумтор Голд Компани» рекомендовали:

  • разработать мероприятия по безопасности проведения горных работ в районе воздействия восточного и северо-восточного бортов участка «Центральный» рудника «Кумтор»;
  • на основании предложений межведомственной комиссии провести научно-исследовательские работы (изыскания) и разработать технические решения по устранению причин движения восточного и северо-восточного бортов участка «Центральный» рудника «Кумтор».

Межведомственная комиссия имеет право привлекать к работе ответственных сотрудников государственных органов, органов местного самоуправления и независимых экспертов, а также запрашивать материалы, необходимые для ее работы.

Контроль исполнения настоящего распоряжения Акылбек Жапаров оставил за собой.

С 19 мая 2021-го на руднике «Кумтор», эксплуатацией которого занималась канадская компания, власти Кыргызстана ввели внешнее управление. В апреле 2022 года стороны заявили об урегулировании споров и заключили мировое соглашение. Оно должно вступить в силу в середине июня.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/234792/
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