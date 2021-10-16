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Экономика

Бывший сотрудник Минобороны Кыргызстана вошел в состав ЕЭК

На должность заместителя директора Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии назначен Рустам Джапаров. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Отмечается, что Рустам Джапаров окончил Рязанский институт воздушно-десантных войск и Кыргызскую государственную юридическую академию.

Работал на различных должностях в Министерстве обороны и Государственном комитете национальной безопасности. Являлся заместителем директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности с момента его создания.

«Реализовал ряд проектов, направленных на обеспечение информационной и кибербезопасности информационных систем Кыргызстана. Рустам Джапаров участвовал в запуске первого и второго этапов национальной системы мониторинга киберугроз Кыргызстана», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210574/
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