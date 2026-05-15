В Бишкеке к 100-летию Бюбюсары Бейшеналиевой покажут балет «Чолпон»

17 мая в Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится показ жемчужины кыргызского хореографического искусства — балета Михаила Раухвергера «Чолпон», посвященного 100-летию со дня рождения выдающейся балерины, народной артистки СССР Бюбюсара Бейшеналиева.

По данным Минкультуры, постановка, впервые представленная в 1944 году, стала значительным событием в культурной жизни республики.

Именно в эти годы ярко засиял талант выдающейся кыргызской балерины Бюбюсары Бейшеналиевой. Фильм-балет «Чолпон» с ее участием был показан в 40 странах мира, прославив молодое профессиональное искусство Кыргызстана далеко за его пределами.