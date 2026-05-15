20:14
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

В Бишкеке к 100-летию Бюбюсары Бейшеналиевой покажут балет «Чолпон»

17 мая в Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится показ жемчужины кыргызского хореографического искусства — балета Михаила Раухвергера «Чолпон», посвященного 100-летию со дня рождения выдающейся балерины, народной артистки СССР Бюбюсара Бейшеналиева.

По данным Минкультуры, постановка, впервые представленная в 1944 году, стала значительным событием в культурной жизни республики.

Минкультуры
Фото Минкультуры

Именно в эти годы ярко засиял талант выдающейся кыргызской балерины Бюбюсары Бейшеналиевой. Фильм-балет «Чолпон» с ее участием был показан в 40 странах мира, прославив молодое профессиональное искусство Кыргызстана далеко за его пределами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374036/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Новые звезды балета: кыргызстанцы заявили о себе на престижном конкурсе в России
Дорога домой: почему балерина Полина Камышева выбрала сцену Бишкека
Чолпон-Атада «Ысык-Көлдүн жээгиндеги балет кечеси» өтөт
В Чолпон-Ате состоится «Вечер балета на берегу Иссык-Куля»
«Шедевры мирового балета» в Бишкеке: пять лет вдохновения, сцен и звезд
Кыргызстанцы примут участие в международном хореографическом фестивале в Бурятии
День памяти Урана Сарбагишева и Роберта Уразгильдеева. Что вы о них знаете. Тест
В Бишкеке завершился Первый международный конкурс артистов балета
В Кыргызстане пройдет первый международный конкурс артистов балета «Улуу Элес»
Кыргызский театр оперы и балета приглашает на премьеру балета «Куйручук»
Популярные новости
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
15 мая, пятница
20:03
В Бишкеке к 100-летию Бюбюсары Бейшеналиевой покажут балет «Чолпон» В Бишкеке к 100-летию Бюбюсары Бейшеналиевой покажут ба...
19:40
В Кыргызстане утверждена программа реинтеграции возвращающихся мигрантов
19:35
«Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
19:23
Глава Минобороны проверил боеготовность воинских частей Баткенской области
19:17
Глава кабмина встретился с послом США в Кыргызстане. Что обсуждали