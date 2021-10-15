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Экономика

В 2021 году цены в Кыргызстане вырастут на 13 процентов

По итогам 2021 года цены на продовольственные товары в Кыргызстане вырастут на 13 процентов. Такой прогноз содержится в очередном экономическом обзоре Международного валютного фонда.

При этом отмечается, что в следующем году рост цен ожидается на уровне 7,8 процента. ВВП страны по итогам этого года вырастет только на 2,1 процента, а в 2022-м — на 5,6 процента.

В МВФ отмечают, что в некоторых странах Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии цены на продукты питания значительно выросли на фоне местного дефицита и роста мировых цен.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210437/
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