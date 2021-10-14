Касым-Жомарт Токаев: Рынки ЕАЭС чувствуют давление растущих мировых цен

«Рынки стран Евразийского экономического союза уже чувствуют давление растущих мировых цен на продовольствие», — заявил сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского совета в расширенном формате.

По его словам, острота проблемы будет нарастать из года в год. В качестве ответа Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно со странами союза разработан проект общих принципов и подходов по обеспечению продовольственной безопасности. Документ предусматривает меры, направленные на обеспечение продовольственными товарами, минимизацию риска дефицита и меры по импортозамещению.

«Учитывая значимость документа, предлагаю утвердить его на заседании Высшего Евразийского совета в Алматы. Документ должен быть системным, ориентированным на практическое взаимодействие и получение конкретных социально-экономических результатов», — высказался Касым-Жомарт Токаев.