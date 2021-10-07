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Экономика

Новый Налоговый кодекс. Полного доступа налоговиков к банковской тайне не будет

Норма о доступе фискалов к банковской тайне в новой редакции Налогового кодекса изменена в ходе общественного обсуждения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления налоговой политики ведомства Кубанычбек Ысабеков.

Он признался, что вопрос доступа Налоговой службы к банковской тайне был одним из острых. Компромиссный вариант Минэкономфин нашел с Ассоциацией банков буквально на днях.

«Решили, что останется, как в действующем варианте. Но сейчас предлагается, что по запросу Налоговой службы и только в отношении проверяемого налогоплательщика может быть дан доступ. Не будет такого, что сотрудник Налоговой службы где-нибудь в районе может попросить информацию в отношении любого гражданина или субъекта предпринимательства. Запрос будет только в отношении налогоплательщика, по которому идет официальная проверка», — рассказал Кубанычбек Ысабеков.

«Мы предусматриваем, что порядок взаимодействия Налоговой службы с банками определит кабинет министров. В нем будет указано, что банки могут проверить, на самом ли деле в отношении налогоплательщика идет проверка через систему «Тундук». Удостоверившись, что есть предписание, будут давать информацию», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209622/
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