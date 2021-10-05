На руднике «Кумтор» нашли незаконные захоронения токсичных отходов

«На руднике «Кумтор» выявлены шокирующие факты нарушения канадцами норм природоохранного законодательства Кыргызстана и международных экологических стандартов», — сообщает пресс-служба «Кумтор Голд Компани».

По ее данным, на руднике обнаружены незаконные захоронения токсичных отходов — упаковки от химических реагентов, старые шины и даже целые автомобили были закопаны в разных местах.

«Специалисты Государственного комитета по экологии и климату совместно с командой внешнего управляющего КГК нашли сразу несколько свалок, о существовании которых ранее было неизвестно. В течение многих лет большую часть производственных и бытовых отходов на руднике вместо переработки просто закапывали в землю. Эти полигоны не были указаны ни в одном отчете или документе, а найти их удалось только благодаря воспоминаниям сотрудников. По словам экологов, подобные захоронения есть по всему руднику», — говорится в сообщении.

По данным экологов, специальное оборудование показывает, что на глубине 4 метров в разных местах есть еще несколько больших свалок.

«Это варварское отношение к природе нашей страны. За эти незаконные действия предусмотрены очень серьезные штрафные санкции. Можно сказать, что «Центерра» работала в Кыргызстане бесконтрольно, потому что контролирующие органы, согласно просмотренным актам предыдущих проверок, были на руднике всего один-два дня и только на тех участках, на которые «Центерра» позволяла им попасть», — цитирует председателя Государственного комитета по экологии и климату Динару Кутманову пресс-служба компании.

По ее словам, если хотя бы одно подобное захоронение обнаружили на рудниках в Канаде или других западных государствах, это бы признали экологической катастрофой и на компанию-разработчика обрушился с обвинениями весь мир.

«В корне неправильно закапывать использованную технику и отработанные материалы. Металл требует переработки, что касается автомобильных шин, то есть перерабатывающие компании, которые занимаются этим», — поясняет главный специалист отдела управления отходами Госкомитета по экологии и климату Самат Шатманов.

Сегодня в ЗАО «Кумтор Голд Компани» введен строгий экологический контроль, а все отходы сортируются и отправляются на переработку. Обсуждается и внедрение проектов по энергосбережению.

Все данные о незаконных свалках на руднике передали в правоохранительные органы для юридической оценки.