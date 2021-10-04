Почему «Кумтор» не предоставляет данные о своей работе: комментарий юриста

«Очень много информации, особенно в последний месяц, которая была опубликована в СМИ по «Кумтору», не соответствует действительности», — заявил сегодня журналистам юридический консультант «Кумтор Голд Компани» Дмитрий Долматов.

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По его словам, каждая из сторон защищает свои права и интересы любым доступным ей способом. Поэтому кыргызская сторона не может упрекать Centerra Gold Inc. в том, что она делает. В том числе это касается и сообщений в иностранной прессе по проекту «Кумтор».

«Часть информации, мы считаем, не соответствует действительности. Да, мы редко на нее реагируем. Но это тоже наша тактика. Мы бережем силы», — сказал Дмитрий Долматов.

Он также прокомментировал требование депутатов Жогорку Кенеша, гражданских активистов и СМИ раскрыть данные о работе рудника. По словам юриста, составление отчетов для публичной компании действительно является стандартной практикой. Ранее действительно КГК постоянно публиковала отчеты о своей деятельности. С момента введения внешнего управления этого не происходит.

«Мы не публикуем отчеты только по одной причине. Любая информация, которая сейчас может исходить от КГК, очень даже возможно, будет использована Centerra Gold Inc. против как интересов «Кумтор Голд Компани», так и Кыргызстана. Допустить этого нельзя ни в коем случае», — пояснил юрист.

При этом он подчеркнул, что есть специальный порядок, определяющий условия деятельности временного внешнего управляющего. Там есть ряд условий, требующий предоставлять специальную отчетность и докладывать о ней соответствующим органам. И заверил, что это делается.

В пресс-службе «Кумтор Голд Компани» пообещали предоставить все данные в открытом доступе, «когда придет время». «Это стратегический объект, по которому идут судебные разбирательства. Поэтому цифры мы озвучить не можем. Данные по процентам товарного извлечения золота мы дали. Продажей золота мы не занимаемся. Это работа «Кыргызалтына». Поэтому мы просто не владеем информацией, кому и за сколько продается золото», — заключили в компании.