Использование ресурсосберегающих технологий предлагают освободить от НДС

Использование энерго- и ресурсосберегающих технологий предлагается освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). С инициативой выступил Зеленый альянс Кыргызстана.

В проект Налогового кодекса предлагается добавить статьи о поставках технологий, оборудования и его комплектующих, отвечающих требованиям энерго- и ресурсоэффективности, освободив их от оплаты НДС. Кроме того, эксперты считают необходимым ввести льготы по налогам, добавив пункты об освобождении от уплаты налога на имущество в размере 50 процентов зданий, помещений и сооружений, отвечающих требованиям энерго- и ресурсоэффективности. Они уверены, что введение зеленых мер в фискальной политике способно побудить бизнес-сектор активно переходить к устойчивым принципам ведения бизнеса, а также развивать зеленую экономику в стране.

«На сегодня энергосбережение — одна из приоритетных задач. Это связано с дефицитом основных энергоресурсов, кризисом в энергетике страны, а также с глобальными экологическими проблемами. Внедрение энергоэффективных технологий в хозяйственную деятельность как предприятий, так и частных лиц на бытовом уровне, является одним из важных шагов в решении многих экологических проблем и изменения климата», — сказала глава Зеленого альянс Кыргызстана Нурзат Абдырасулова.