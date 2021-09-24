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Экономика

В Кыргызстане правительство предложило снизить ставки страховых взносов

Кабинет министров Кыргызстана предлагает снизить ставки страховых взносов с 27,25 процента до 22 и 14 процентов. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

В справке-обосновании к документу отмечено, что его разработали для оказания помощи субъектам малого и среднего бизнеса. Его задача — развитие предпринимательства и вывод его из тени. Документ предусматривает изменение тарифов по государственному социальному страхованию для хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) и индивидуальных предпринимателей.

Законопроект предлагает установить регрессивную шкалу уплаты страховых взносов для субъектов МСБ, объем выручки которых не превышает или равен 30 миллионам сомов в год.

Исключение делают для организаций, финансируемых из государственного бюджета, госпредприятий, организаций и учреждений, компаний с госдолей участия более 51 процента.

Если число наемных рабочих не больше пяти человек ежемесячно, то предлагается сделать ставку страховых взносов 22 процента (12 процентов от работодателя и 10 процентов от работника). Сокращение на 5,25 процента идет за счет сокращения взносов в Пенсионный фонд.

Если число рабочих более 15 человек, то ставку хотят сделать 14 процентов (4 процента работодателя и 10 процентов от работника) за счет сокращения взносов в Пенсионный фонд.

Законопроект пересматривает и размер страховых взносов, уплачиваемых работодателями. Он не может быть меньше суммы, исчисленной от 60 процентов размера средней заработной платы.

«При условии принятия варианта тарифного регулирования снижение нагрузки по уплате страховых взносов для работодателя произойдет в среднем на 42 процента», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208216/
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