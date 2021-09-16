Итоги августа. ВВП выравнивается, но цены продолжают расти

Экономика Кыргызстана второй год не может оправиться от шоков, связанных с пандемией коронавируса и политическими событиями. По итогам августа падение ВВП замедлилось, но до роста еще далеко. Кроме того, продолжают увеличиваться цены на продукты питания.

Падение экономики замедляется

В январе-августе 2021 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 405 миллиардов 158,3 миллиона сомов.

За восемь месяцев падение экономики составило 0,7 процента.

По сравнению с июнем падение замедлилось почти на один процент. Фактически только сейчас экономика республики выходит на уровень кризисного 2020 года. Отчасти медленные темпы восстановления связаны с ситуацией в горнорудной отрасли. В том числе с месторождением Кумтор. Точных данных, как сейчас работает предприятие и какой вклад дает в ВВП, нет. При этом без учета Кумтора второй месяц подряд ВВП страны растет на 3,6 процента.

«Снижение ВВП связано сокращением показателей в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Отрасли товарного производства по сравнению с январем-августом прошлого года упали на 7,6 процента. В то же время рост отраслей, оказывающих услуги, по сравнению с январем-августом 2020 года составил 5,6 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров страна закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В январе-августе в структуре ВВП наибольшая доля (46,4 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. По сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 0,1 процента.

Доля отраслей, производящих товары, сократилась на 3,5 процента и составила 39,2 процента.

Доля промышленности в структуре ВВП — 20,4 процента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 3 процента.

Доля строительства снизилась до 5,3 процента. Это на 1,4 процента меньше, чем в 2020-м.

Доля сельского хозяйства увеличилась на 0,9 процента, составив 13,5 процента.

Горнорудка и фармацевтика просели

В промышленном секторе ситуация все еще крайне тяжелая. С начала года отмечается стабильным падением. Это связано с ситуацией на Кумторе. Без него промышленность показывает просто колоссальный рост — 17,3 процента. С каждым месяцем показатель только увеличивается. Промышленный сектор наращивает потерянные в прошлом году из-за локдауна мощности.

Но вот с учетом добычи золота за месяц показатели улучшились только на 3 процента. При этом они по-прежнему демонстрируют отрицательную динамику.

По итогам января-августа 2021 года падение объемов промышленного производства составило 7,3 процента.

Кроме того, падение связано с сокращением объемов производства фармацевтической (на 39,5 процента) и химической (на 35,6 процента) продукции, основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 27,2 процента).

Есть отрасли промышленности, которые в этом году, наоборот, демонстрируют колоссальный рост. Например, Нацстатком отметил повышение в производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (в 1,6 раза), очищенных нефтепродуктов (на 42,1 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 37,9 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 13,3 процента).

Есть рост показателей в добыче полезных ископаемых (на 9,9 процента), текстильном производстве, производстве одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 5,7 процента).

Дорожает гречка и лимоны

С начала года цены в Кыргызстане выросли в общем на 6,2 процента. На продукты и безалкогольные напитки — на 7,6 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 9,3 процента, на непродовольственные товары — на 5,3 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению — на 2,3 процента.

В августе по сравнению с июлем отмечено снижение цен на 0,7 процента.

Повышение цен и тарифов наблюдалось во всех регионах республики. Максимальный рост цен (9,5 процента) зафиксирован в Джалал-Абадской области. Там резко выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия (на 11,1 процента) и непродовольственные товары (на 10,9 процента).

Продукты и безалкогольные напитки подешевели на 2,2 процента. А вот алкоголь и сигареты подорожали на 0,9 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению — на 0,8 процента и непродовольственные товары — на 0,6 процента.

В августе больше всего подорожали животные жиры (на 3,9 процента), хлеб (на 3,4 процента), разливное непастеризованное молоко (на 2,3 процента), говядина (на 2,2 процента), рыба (на 1,6 процента), сливочное мороженое (на 0,9 процента), кондитерские (на 0,7 процента) и макаронные (на 0,5 процента) изделия.

Зарплаты растут у транспортников

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 19 тысяч 546 сомов.

В отличие от 2020 года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности за исключением строительства.

По итогам июня 2021 года прожиточный минимум в стране составил 6 тысяч 332,05 сома, для пенсионеров — 5 тысяч 646,66 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам июля внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $3 миллиарда 834 миллиона, что на 19,6 процента выше показателя 2020-го. Экспорт — $973,5 миллиона (падение на 16,5 процента), импорт — $2 миллиарда 860,5 миллиона (рост на 40,3 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $1 миллиард 772 миллиона.

Улучшения будут не скоро

В Национальном банке отметили, что в этом году ожидается плановое снижение производства золота на руднике «Кумтор». Продолжающиеся работы по приведению законодательства в соответствие с новой Конституцией вносят неопределенность в деятельность коммерческого сектора, что отразится на росте экономики в краткосрочной перспективе.

«Стоит отметить существующие геополитические риски в Центральной Азии, которые потенциально могут усугубить выход из кризиса. Эти факторы окажут сдерживающее влияние на оживление экономики», — отметили в НБ КР.

В 2021 году ожидается рост чистого притока денежных переводов в связи с активным восстановлением экономической ситуации за рубежом. Соответственно, внутренний потребительский спрос в Кыргызстане получит дополнительную подпитку. В целом, по оценкам экспертов, выход на потенциальный темп роста ВВП произойдет только к концу 2022 года.

Непосредственно потенциал роста кыргызской экономики снизился вследствие шоков 2020 года. Национальный банк

Возврат потребует определенного времени и реформ со стороны кабинета министров. С учетом всех условий и рисков рост ВВП Кыргызстана по итогам 2021 года ожидается около 3 процентов.

Ускорение продовольственной инфляции во втором квартале 2021 года, обусловленное ростом цен на мясо и растительное масло, инерционно повысило прогноз инфляции в этом году. Дополнительное повышательное давление на инфляцию ожидается со стороны предложения в сельскохозяйственном секторе.

«С учетом всех ожидаемых внутренних и внешних факторов и рисков инфляция на конец 2021 года (декабрь 2021 к декабрю 2020 года) прогнозируется в интервале 11-12 процентов, а среднегодовая инфляция может приблизиться к уровню около 12 процентов», — заключили в Нацбанке.