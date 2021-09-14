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Экономика

При аудите «Бишкекского машиностроительного завода» выявили недостачу станков

По итогам аудита деятельности «Бишкекского машиностроительного завода» за 2018-2020 годы выявлена недостача 32 станков и оборудования балансовой стоимостью 235,7 тысячи сомов. Об этом сообщает Счетная палата.

Кроме того, установлены прочие нарушения на 14 миллионов 412,1 тысячи сомов. Это стоимость готовой продукции, которая числится на внебалансовом учете ОАО «Бишкекский машиностроительный завод».

По итогам аудита утвержден отчет и направлен в Жогорку Кенеш, администрацию президента, кабинет министров, секретариат Совета безопасности, Генеральную прокуратуру и Государственный комитет национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207057/
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