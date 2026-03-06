14:16
Общество

Выявлен ряд системных недостатков в госдотации сферы семеноводства КР

Счетной палатой Кыргызской Республики проведен аудит эффективности государственных дотаций, направленных на поддержку семеноводческих хозяйств, за период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2025-го.

По итогам аудита установлено, что эффективность государственных дотаций, направленных на развитие семеноводства, остается недостаточной.

В ходе проверки выявлен ряд системных недостатков, негативно влияющих на эффективность государственной поддержки отрасли при реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, а также плана мероприятий кабинета министров по поддержке семеноводства.

Аудит показал, что меры по стимулированию отрасли путем предоставления дотаций семеноводческим хозяйствам и обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей высокоурожайными и качественными сортовыми семенами не достигли в полной мере поставленных целей.

Фактически в период с 1 января 2022 года по 30 сентября 2025-го было освоено 166,7 миллиона сомов, что составляет лишь 30,7 процента от предусмотренного объема средств.

Одной из основных причин низкого уровня освоения дотаций является недостаточная информированность сельхозтоваропроизводителей о возможностях и условиях получения государственной поддержки, а также недостаточная информационно-разъяснительная работа.

Кроме того, установлены факты финансирования дотаций без предварительного утверждения в смете и без соответствующего нормативного оформления, что свидетельствует о несоблюдении требований бюджетного законодательства.

Всего за период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2025-го на поддержку семеноводства было направлено 197,5 миллиона сомов государственных дотаций.

Вместе с тем Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики не проводилась системная работа по контролю, мониторингу и оценке эффективности использования выделенных бюджетных средств, а также не были разработаны соответствующие нормативные акты.

Аудит также выявил отсутствие четкой стратегии, координационного механизма и распределения ответственности между участниками реализации программы дотаций. Нормативно-правовая база остается недостаточной, в том числе в части сроков выплаты дотаций, функциональных обязанностей и ответственности должностных лиц.

Не проводился анализ влияния использования сертифицированных сортовых семян на урожайность сельскохозяйственных культур, а также сравнение показателей урожайности с районными средними значениями.

В 2020–2025 годах на дотацию было заявлено 26 тысяч 126,6 тонны семян, из которых реализовано 16 тысяч 628,2 тонны, или 63,6 процента. Это свидетельствует о недостаточном планировании спроса, слабой логистике и недостаточной информационной работе среди фермеров.

В целом семеноводческие хозяйства обеспечили сельхозтоваропроизводителей семенами лишь на 13,5 процента, а доля семян, реализованных в рамках государственной дотации, составила всего 3 процента.
В 2020–2025 годах в программе дотаций участвовали в среднем 31 хозяйство для весеннего сева и 25 хозяйств для озимого сева.

Также выявлены недостатки в деятельности региональных комиссий, которые не осуществляли должного мониторинга работы семеноводческих хозяйств и не представляли своевременно выводы и рекомендации уполномоченным органам.

В результате аудит показал необходимость повышения эффективности государственной поддержки отрасли семеноводства путем разработки четкого и скоординированного механизма реализации программы государственных дотаций, усиления мониторинга и контроля, расширения информационно-разъяснительной работы среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, совершенствования бюджетного планирования, внедрения механизмов оценки эффективности, а также повышения ответственности уполномоченных государственных органов.
