ЕАБР получил премию Environmental Finance’s 2021 IMPACT Awards

Евразийский банк развития (ЕАБР) стал победителем престижной международной премии Environmental Finance’s 2021 IMPACT Awards в номинации «энергетика». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Премия присуждена проекту ЕАБР «Строительство сетей уличного освещения в городе Атырау (Казахстан)». Ежегодно международное издание Environmental Finance и независимая группа экспертов методом голосования отбирают лучшие проекты и компании в области социально ответственного инвестирования (The impact investing), зеленых финансов. Таким образом, премия Environmental Finance’s IMPACT Awards является признанием международным обществом передового опыта и интеллектуального лидерство номинантов на мировом рынке.

«Строительство сетей уличного освещения в Атырау оказало большой экологический и социальный эффект на жизнь всего города. Это снижение годовых выбросов углекислого газа, сокращение почти в два раза числа ДТП. И я рад, что успех проекта теперь отмечен еще и на международном уровне. Финансирование проектов в области зеленой энергетики является для нас приоритетным. За последние пять лет мы оказали мощную финансовую поддержку проектам в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности и обращения с отходами — общий объем инвестиций составил более $650 миллионов», — заявил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.