В Кыргызстане на 1 августа 2021-го налоговая задолженность есть у 165 тысяч налогоплательщиков. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Искендер Асылкулов.

По его словам, всего долги по налогам составляют более 24 миллиардов сомов. В результате мер по принудительному взысканию с начала года удалось вернуть 3,4 миллиарда. Из них 2 миллиарда 131 миллион сомов выплачено добровольно, а 1 миллиард 305 миллионов взыскали принудительно.

«У нас второй год акция по реструктуризации задолженности по налогам и страховым взносам. Если налогоплательщик уплачивает основную сумму задолженности, то идет амнистия по пени и штрафам. Применяя этот закон, тоже многие уплатили», — рассказал Искендер Асылкулов.