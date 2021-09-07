Потери от обнуления НДС на импорт сахара и масла составили 300 миллионов сомов

Бюджет недополучил 300 миллионов сомов из-за введения нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт сахара и растительного масла. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Илияз Иманбетов.

По его словам, решение об обнулении ставки принимал кабинет министров. Это сделано для того, чтобы избежать роста цен на эти виды товаров.

«По этим потерям мы должны искать резервы и пополнять их», — отметил глава ГНС.

Напомним, что вместе с обнулением ставок НДС в стране действовало и госрегулирование цен на растительное масло и сахар. Оно закончилось 25 августа 2021 года. И цены на продукты начали расти. Чтобы стабилизировать ситуацию, Министерство экономики и финансов и Министерство сельского хозяйство предлагают продлить срок освобождения от НДС импорта сахара и растительного масла.