10:42
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Муниципальные стадионы по всей стране освободили от уплаты НДС

Фото КФС

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, касающееся реализации требований статей 296, 297 и 364 Налогового кодекса. Поправки направлены на поддержку спортивной инфраструктуры и освобождают ряд организаций от уплаты НДС и налога с продаж при получении товаров, предназначенных для развития спорта.

В обновленный перечень добавлены 13 муниципальных стадионов и спортивных объектов по всей стране, включая центральные стадионы Нарына, Таласа, Баткена, Токмока, Кызыл-Кии, Базар-Коргoна, Кара-Суу и другие. В список также включена учебно-тренировочная база «Мурас Юнайтед», импортирующая товары спортивного назначения.

Кроме того, пересмотрен и обновлен перечень товаров, которые могут ввозиться без уплаты НДС при условии их использования для развития спорта, — новая редакция утверждена приложением к постановлению.

Документ вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353525/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Учли мнение горожан. Новый стадион в столице решили назвать «Бишкек Арена»
Проект по НДС вынесли на обсуждение: кто попадет под «признаки риска»
Новый стадион «Азаттык Арена» в Бишкеке будет готов к 1 августа 2026 года
В городе Ош начали процесс возврата 27 соток земли, переданной в частные руки
Садыр Жапаров открыл арену «Жаштык» после капитальной реконструкции
В Кочкоре обновят центральный стадион, который не ремонтировали 45 лет
Кабмин освободил от НДС ввоз спецтехники, катеров, яхт и мопедов
В Бишкеке новый стадион назвали «Азаттык Арена», конгресс-холл — «Ырыс Ордо»
Кабмин снизил НДС на местную сельхозпродукцию на 80 процентов до 2030 года
В Сокулукском районе завершена реконструкция центрального стадиона
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
10:37
Во имя науки. Граждане смогут завещать свои тела для анатомического донорства Во имя науки. Граждане смогут завещать свои тела для ан...
10:35
В Бишкеке начали строительство нового надземного пешеходного перехода
10:31
Срок получения лицензий для такси перенесли до февраля 2026 года
10:28
Деньги от продажи номеров и разрешений пойдут на обновление системы регистрации
10:22
Площадь Ала-Тоо готовят к Новому году. Чем будут удивлять?