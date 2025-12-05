Муниципальные стадионы по всей стране освободили от уплаты НДС

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, касающееся реализации требований статей 296, 297 и 364 Налогового кодекса. Поправки направлены на поддержку спортивной инфраструктуры и освобождают ряд организаций от уплаты НДС и налога с продаж при получении товаров, предназначенных для развития спорта.

В обновленный перечень добавлены 13 муниципальных стадионов и спортивных объектов по всей стране, включая центральные стадионы Нарына, Таласа, Баткена, Токмока, Кызыл-Кии, Базар-Коргoна, Кара-Суу и другие. В список также включена учебно-тренировочная база «Мурас Юнайтед», импортирующая товары спортивного назначения.

Кроме того, пересмотрен и обновлен перечень товаров, которые могут ввозиться без уплаты НДС при условии их использования для развития спорта, — новая редакция утверждена приложением к постановлению.

Документ вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.