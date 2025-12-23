10:50
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Экономика

Кабмин продлил нулевой НДС на продукты и сырье для стабилизации цен до 2027 года

Кабинет министров утвердил новое постановление, направленное на обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию цен на рынке. Документ расширяет перечень товаров, освобождаемых от уплаты НДС по ставке ноль процентов, и продлевает действие льготного режима.

Согласно постановлению, утверждены два обновленных списка:
– перечень продовольственных товаров, на которые распространяется нулевая ставка НДС при реализации и импорте;
– список видов сырья, используемого для производства растительных масел, кормов для птицы и рыбы, также подпадающих под нулевую ставку.

Одновременно кабмин внес изменения в ранее принятые постановления 2022 и 2023 годов. Срок действия льгот по НДС продлен: вместо 31 декабря 2025 года льготы будут действовать до 31 декабря 2027-го включительно.

Постановлением также признан утратившим силу документ 2022 года, регулировавший меры по поддержке отечественных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств.

Решение вступит в силу с 1 января 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355591/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь
Чего ждать экономике Кыргызстана в 2026 году? О рисках и прогнозах в отчете ЕФСР
Фрукты, рыба, алкоголь. Что в Кыргызстане подорожало больше всего с начала года
Глобальный индекс цен на продукты питания снижается третий месяц подряд — ФАО
Муниципальные стадионы по всей стране освободили от уплаты НДС
Проект по НДС вынесли на обсуждение: кто попадет под «признаки риска»
Рост цен на мясо в Кыргызстане: посредники, нелегальный вывоз и мировой дефицит
Запрет на экспорт скота, и социальные точки снизили цены на мясо на 70 сомов
В городе Ош самая высокая инфляция по регионам Кыргызстана — 9 процентов
Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Около 30&nbsp;кыргызстанцев за&nbsp;месяц купили авто без первоначального взноса Около 30 кыргызстанцев за месяц купили авто без первоначального взноса
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
23 декабря, вторник
10:50
В КР утверждены допустимые нормы нагрузок для женщин и работников до 18 лет В КР утверждены допустимые нормы нагрузок для женщин и ...
10:39
Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков
10:33
Кыргызско-Японский цифровой университет хотят создать Бишкек и Токио
10:19
В КР пройдет международный турнир по фрирайду с участием спортсменов из 20 стран
10:17
В проектах образования Счетная палата выявила управленческие сбои