Кабмин продлил нулевой НДС на продукты и сырье для стабилизации цен до 2027 года

Кабинет министров утвердил новое постановление, направленное на обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию цен на рынке. Документ расширяет перечень товаров, освобождаемых от уплаты НДС по ставке ноль процентов, и продлевает действие льготного режима.

Согласно постановлению, утверждены два обновленных списка:

– перечень продовольственных товаров, на которые распространяется нулевая ставка НДС при реализации и импорте;

– список видов сырья, используемого для производства растительных масел, кормов для птицы и рыбы, также подпадающих под нулевую ставку.

Одновременно кабмин внес изменения в ранее принятые постановления 2022 и 2023 годов. Срок действия льгот по НДС продлен: вместо 31 декабря 2025 года льготы будут действовать до 31 декабря 2027-го включительно.

Постановлением также признан утратившим силу документ 2022 года, регулировавший меры по поддержке отечественных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств.

Решение вступит в силу с 1 января 2026 года.