Проект по НДС вынесли на обсуждение: кто попадет под «признаки риска»

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики доработало проект постановления кабинета министров, направленный на повышение эффективности налогового администрирования НДС и снижение уровня необоснованного занижения налоговой базы. Документ, вносящий изменения в меры по реализации статьи 307 Налогового кодекса, вынесли на повторное общественное обсуждение, сообщила пресс-служба МЭК.

Инициатива Минэкономики призвана обеспечить конкурентную среду между добросовестными участниками рынка и определить налоговую базу НДС для тех, кто имеет признаки риска.

В ходе согласования проекта с государственными органами и общественных обсуждений поступил ряд замечаний и предложений от представителей бизнес-сообщества.

Доработанный проект постановления учел представленные предложения и предусматривает следующие ключевые изменения.

Исключение крупных налогоплательщиков. Налоговая база НДС, имеющая признаки риска, не будет распространяться на субъекты, зарегистрированные в Управлении ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками.

Учет средней цены. Признаки риска будут определяться с учетом средней цены на соответствующую товарную позицию, но с уменьшением полученного результата на 30 процентов.

Периодичность установления базы. Налоговая база НДС, имеющая признаки риска, будет устанавливаться не реже одного раза в полугодие: не позднее 20 декабря предшествующего года и 20 июня текущего года.

Порядок определения Перечня. Порядок определения и внесения изменений в Перечень рисковых налогоплательщиков на основании поступивших заявлений определяется уполномоченным налоговым органом.

Доработанный проект постановления разместили на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.