20:35
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Экономика

Проект по НДС вынесли на обсуждение: кто попадет под «признаки риска»

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики доработало проект постановления кабинета министров, направленный на повышение эффективности налогового администрирования НДС и снижение уровня необоснованного занижения налоговой базы. Документ, вносящий изменения в меры по реализации статьи 307 Налогового кодекса, вынесли на повторное общественное обсуждение, сообщила пресс-служба МЭК.

Инициатива Минэкономики призвана обеспечить конкурентную среду между добросовестными участниками рынка и определить налоговую базу НДС для тех, кто имеет признаки риска.

В ходе согласования проекта с государственными органами и общественных обсуждений поступил ряд замечаний и предложений от представителей бизнес-сообщества.

Доработанный проект постановления учел представленные предложения и предусматривает следующие ключевые изменения.

  • Исключение крупных налогоплательщиков. Налоговая база НДС, имеющая признаки риска, не будет распространяться на субъекты, зарегистрированные в Управлении ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками.

  • Учет средней цены. Признаки риска будут определяться с учетом средней цены на соответствующую товарную позицию, но с уменьшением полученного результата на 30 процентов.

  • Периодичность установления базы. Налоговая база НДС, имеющая признаки риска, будет устанавливаться не реже одного раза в полугодие: не позднее 20 декабря предшествующего года и 20 июня текущего года.

  • Порядок определения Перечня. Порядок определения и внесения изменений в Перечень рисковых налогоплательщиков на основании поступивших заявлений определяется уполномоченным налоговым органом.

Доработанный проект постановления разместили на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353041/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин освободил от НДС ввоз спецтехники, катеров, яхт и мопедов
Кабмин снизил НДС на местную сельхозпродукцию на 80 процентов до 2030 года
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В КР освободили от НДС лекарства, медизделия и сырье для их производства
От уплаты двух видов налога освободят футбольные клубы и мэрии. Почему?
В Кыргызстане обновили список товаров, освобожденных от уплаты НДС
Цены снизятся? В КР хотят освободить от НДС целый перечень сельхозпродукции
Минэкономики предлагает освободить от НДС жизненно важные лекарства
Отмена НДС на импорт сырья для ювелиров. ГНС ожидает рост прибыли и производства
Перечень товаров и сырья, облагаемых НДС по нулевой ставке, утвердил кабмин
Популярные новости
Более&nbsp;3,2 тысячи фур въехали в&nbsp;Россию с&nbsp;грузом из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Более 3,2 тысячи фур въехали в Россию с грузом из Кыргызстана и Казахстана
В&nbsp;Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;декабря Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные
Бизнес
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
1 декабря, понедельник
20:22
На Васильевском тракте в Бишкеке обрезали деревья. Горожане могут забрать ветки На Васильевском тракте в Бишкеке обрезали деревья. Горо...
20:14
Дайырбек Орунбеков объяснил, почему Минздрав возглавил бывший начальник ГКНБ
20:01
Проект по НДС вынесли на обсуждение: кто попадет под «признаки риска»
19:58
Андижан объявлен «Культурной столицей тюркского мира — 2026»
19:46
В мэрии Бишкека обсудили вопросы загрязнения воздуха