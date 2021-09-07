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Экономика

С начала года собрано 66,1 миллиарда сомов налогов

За восемь месяцев 2021 года собрано 66 миллиардов 131,7 миллиона сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Илияз Иманбетов.

По его словам, план перевыполнен на 2 миллиарда 985,3 миллиона сомов. По сравнению с 2020-м сборы выросли на 18,1 миллиарда сомов, а с 2019-м — на 16,1 миллиарда. При этом в республиканский бюджет поступило 53,5 миллиарда сомов, в местные — 12,5 миллиарда.

«Страховых взносов собрано 24,7 миллиарда сомов. Это на 635,78 миллиона больше плана. В отличие от прошлого года, сборы выросли на 4 миллиарда 77,6 миллиона сомов», — рассказал Илияз Иманбетов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206296/
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