С начала года собрано 66,1 миллиарда сомов налогов

За восемь месяцев 2021 года собрано 66 миллиардов 131,7 миллиона сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Илияз Иманбетов.

По его словам, план перевыполнен на 2 миллиарда 985,3 миллиона сомов. По сравнению с 2020-м сборы выросли на 18,1 миллиарда сомов, а с 2019-м — на 16,1 миллиарда. При этом в республиканский бюджет поступило 53,5 миллиарда сомов, в местные — 12,5 миллиарда.

«Страховых взносов собрано 24,7 миллиарда сомов. Это на 635,78 миллиона больше плана. В отличие от прошлого года, сборы выросли на 4 миллиарда 77,6 миллиона сомов», — рассказал Илияз Иманбетов.