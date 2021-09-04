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Экономика

На аукцион выставлен участок строительного песка

Государственное агентство геологии и недропользования при Министерстве энергетики и промышленности выставило на аукцион лицензию на геологоразведочные работы строительного песка на участке «Контур 299а». Об этом сообщается на сайте организации.

Участок находится в Аламединском районе Чуйской области. Стартовая стоимость лицензии — $553. При этом отмечается, что объект на сегодня не изучен, поэтому по нему требуется проведение геологоразведочных работ.

Аукцион по участку состоится 21 октября 2021 года в селе Лебединовка.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206037/
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