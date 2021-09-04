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Экономика

В Кыргызстане собираются создать венгерско-кыргызский фонд развития

В рамках визита первого заместителя министра иностранных дел Нурана Ниязалиева в Венгрию состоялась его встреча с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли страны Андрашом Барани. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего партнерства Кыргызстана и Венгрии. В том числе речь шла об открытии дипломатического представительства, подготовке к первому заседанию кыргызско-венгерского стратегического совета, проведении очередного заседания кыргызско-венгерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, предстоящих визитах на высшем и высоком уровнях.

Стороны особо отметили важность скорейшего запуска работы венгерско-кыргызского фонда развития со штаб-квартирой в Бишкеке.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, а также по взаимодействию двух стран в рамках международных организаций.

Нуран Ниязалиев встретился и с госсекретарем МИД Венгрии по вопросам Венгерской дипломатической академии и образовательной программы Stipendium Hungaricum Орсолей Паксай-Томасич. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере образования, в частности, увеличение квот для обучения кыргызских студентов в вузах Венгрии по программе Stipendium Hungarium. Стороны также рассмотрели перспективу проведения форума ректоров КР и Венгрии в Кыргызстане в ближайшее время.

Кроме того, обсуждены возможные совместные проекты между дипломатическими академиями КР и Венгрии, а также установление сотрудничества между Дипломатической академией МИД КР и Университетом Корвинуса (Будапешт).

Состоялась встреча и с исполнительным директором Агентства по продвижению экспорта Венгрии (HEPA) Криштофом Сабо. Рассмотрены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией, изучения опыта работы Агентства по продвижению экспорта и поддержке малого и среднего бизнеса. Первый заместитель министра проинформировал Криштофа Сабо об инвестиционных и экспортных возможностях КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206023/
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