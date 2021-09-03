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Экономика

Энергетический кризис. Кыргызстану нужно срочно развивать «зеленую» экономику

В КР необходимо срочно интегрировать принципы энергосбережения в национальную политику страны. Об этом сообщила президент компании «Юнисон Групп» Нурзат Абдырасулова в ходе обсуждения анализа «Устойчивое потребление и производство (УПП) в жилищном секторе Кыргызстана с акцентом на энергоэффективность».

По ее словам, с учетом энергетического кризиса и климатических изменений в продвижении так называемого «зеленого» строительства и развития «зеленой» экономики нельзя больше медлить, ведь в республике прирост населения и рост потребления энергии составляют 3-5 процентов ежегодно.

Рост потребления опережает рост новых мощностей, наблюдается рост отложенного спроса на энергию.

При этом дефицит энергии составляет 2,3 миллиарда киловатт-часов, необходимость в энергии в отопительный период — 9,8 миллиарда киловатт-часов, а возможная выработка Кыргызстана — только 7,5 миллиарда киловатт-часов.

«В КР уже давно назрела необходимость модернизации зданий. Две трети фонда зданий построено 50 лет назад, менее 1 процента фонда общественных зданий прошли обновление. Около 75 процентов требуется обширная энергетическая реновация, остальные помещения подлежат замене», — сказала Нурзат Абдырасулова.

Отмечено, что сектор зданий является не только крупнейшим потребителем энергии, воды, но и производителем твердых бытовых отходов в виде строительного мусора (60 процентов из всех ТБО). Сейчас в Кыргызстане разработан Закон «Об энергетической эффективности зданий». Он устанавливает обязательные требования о минимальном потреблении энергии на уровне класса В. Есть и Закон «Об энергосбережении». Но сейчас действуют рыночные ограничения для внедрения концепции циркулярной экономики в зданиях.

Это недостатки в области политики и регулирования: отсутствие ясности в политике и стратегиях, пробелы в существующем законодательстве по энергоэффективности зданий, нет правил «зеленых» закупок, ограниченное исполнение закона, отсутствие координации между различными государственными ведомствами, низкий кадровый потенциал.

«У нас проблема не из-за того, что недостаточно денежных средств, а дело в том, что у нас нет преемственности. Надо увеличить темп развития, думать о новых методах «зеленого» финансирования. Есть много возможностей по оптимизации повышения энергоэффективности, которые нельзя упускать. Надо обеспечить тесную связь по реализации национальных климатических стратегий вместе с продвижением реформы энергетического рынка», — пояснила президент компании «Юнисон Групп».

Кроме того, важны политический диалог и отслеживание реализации новых инициатив Европейского союза в этом направлении. Эксперты предлагают начать внедрять реформы в энергосекторе на законодательном уровне незамедлительно и продолжить в долгосрочной перспективе после 2025 года. Министерство экономики и финансов выразило готовность идти навстречу экспертному сообществу и оказывать содействие развитию «зеленых» технологий.

«Нужно интегрировать принципы устойчивого потребления и производства в экономику в национальную политику и отраслевые планы, поддержать реализацию приоритетов и достижения Целей устойчивого развития в Кыргызстане», — заявил заместитель министра экономики и финансов Жарасул Абдураимов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205871/
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