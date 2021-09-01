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Экономика

Кыргызстан и Нидерланды обсудили соглашение о двойном налогообложении

В Министерстве экономики и финансов состоялась встреча с заместителем посла Королевства Нидерландов Наутом ван Ваунденбергом по обсуждению соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что во встрече участвовали почетный консул Нидерландов Елена Юн, завотделом международных таможенных и налоговых отношений управления таможенной и тарифной политики Тынчтыкбек Мукаматов, ведущий специалист отдела международных таможенных и налоговых отношений, куратор по вопросам сотрудничества с Нидерландами Улан Бейшебаев и ведущий специалист международных таможенных и налоговых отношений управления таможенной и тарифной политики Министерства экономики и финансов Заир Конурбаев.

«Сейчас ведется работа по установлению двусторонних договоренностей с государствами ближнего и дальнего зарубежья, направленных на урегулирование налоговых взаимоотношений между странами-партнерами путем закрепления за каждым государством права налогообложения определенных видов доходов и капитала. Основной целью таких взаимоотношений между государствами является устранение двойного налогообложения доходов и капитала хозяйствующих субъектов одними и теми же налогами в разных странах. Соглашения об избежании двойного налогообложения также рассматриваются в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики», — рассказали в Минэкономфине.

Кроме того, основными задачами подобных соглашений являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом, недопущение уклонения от налогообложения или злоупотребления положениями соглашений, взаимный обмен информацией между компетентными органами договаривающихся государств.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205729/
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