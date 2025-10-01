Наследная принцесса Нидерландов стала первой женщиной в армии из семьи короля

Наследная принцесса Нидерландов Амалия стала первой женщиной королевской семьи, вступившей в ряды армии, сообщает телеканал NOS.

Старшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы начала проходить обучение по программе подготовки резервистов.

21-летней Амалии присвоили младшие воинские звания — матрос третьего класса в Королевском военно-морском флоте и солдат третьего класса в Королевской армии и ВВС. Сейчас принцесса изучает теоретическую часть программы и работает помощником в Минобороны, а практическую часть пройдет позже из-за перелома руки, который она получила, упав с лошади.

После завершения общевойсковой подготовки ей будет присвоено звание капрала. Стипендия ей выплачиваться не будет, так как, по данным правительственной информационной службы (RVD), время, затрачиваемое на подготовку, считается личным временем принцессы.

Амалия совмещает военную подготовку с получением степени бакалавра по нидерландскому праву в Амстердамском университете.