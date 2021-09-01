Международный инвестор вложит $700 тысяч в образовательный проект в Кыргызстане

Академия Купуева из Оша привлекла прямые инвестиции в размере $700 тысяч от AV Frontiers (США). Об этом сообщили в самой частной школе.

Отмечается, что это первый случай в стране, когда частная школа смогла привлечь инвестиции от международных институциональных инвесторов.

Общий объем финансирования школы на сегодняшний день составляет $2,8 миллиона, $1,5 миллиона из которых составили инвестиции. Гибкое долгосрочное финансирование от AV Ventures позволит построить второй кампус и увеличить общую вместимость до 600 учащихся. Открытие нового здания планируется на конец 2022 года.

Школу основали кыргызстанцы Аселия и Мирсаид Купуевы, вложили в нее свои сбережения и привлекают инвесторов. Объем собственных вложений составил $1,3 миллиона. Частная школа расположена в городе Оше.