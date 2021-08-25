Бизнес намерен провести онлайн-митинг против инициатив Акылбека Жапарова

В социальных сетях Кыргызстана предлагают провести онлайн-митинг против инициатив министра экономики и финансов Акылбека Жапарова. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пользователь Эмиль Ашымбаев.

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«Объявляю онлайн-митинг «СТОП АУ!» (Акылбек Усенбекович). Акылбек Усенбекович, призываем — остановитесь! Это крик о помощи! Инициативы, выдвигаемые Министерством экономики и финансов под руководством Акылбека Жапаровам, приводят в недоумение общественность и бизнес», — высказался пользователь.

Он напомнил, что недавно замглавы кабмина предложил обязать IT-специалистов уплачивать налоги, даже если они обеспечивают иностранные компании. Эмиль Ашымбаев считает, что так пытаются задушить малоразвитый, только начинающий вставать на ноги бизнес.

Напомнил инициатор митинга и про идеи чиновника наделить участковых милиционеров полномочиями проверять бизнес, внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы фискалы получали доступ к банковской тайне.

Недоволен кыргызстанец и идеей обязать бизнес клеить QR-коды на входную часть своих объектов.

«Согласен, налоги нужно платить вовремя и обязательно. Но как же конфиденциальность счета держателей? Нельзя добросовестных налогоплательщиков приравнивать к мошенникам! Некоторые чиновники, как показывает наша практика, оформляют свои компании на родственников, жен, водителей, любовниц в оффшорных компаниях за рубежом. Или вы этой своей инициативой хотите окончательно поставить на колени бизнес? В таком случае это у вас успешно получится. Вы получите переход бизнеса на наличный расчет, на открытие счетов в зарубежных банках, обеспечите отток капитала со скоростью света», — написал Эмиль Ашымбаев.

«Остановитесь, пока не поздно, придумайте другие стимулирующие для бизнеса схемы пополнения бюджета и оплаты налогов ими! В противном случае я призываю бизнес-сообщества объединиться и выступить с протестом против вашей персоны в занимаемой вами должности. Наказанием или какими-то проверками, непонятными условиями вы только наносите ежесекундный вред экономике страны! Народ, давайте вместе скажем «СТОП АУ!» — призвал он.