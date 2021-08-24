Налоговый кодекс переписывают для улучшения условий ведения бизнеса

ПРООН поддерживает процесс разработки проекта нового налогового кодекса КР. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

Отмечается, что прошло выездное заседание по разработке проекта новой редакции документа. В нем участвовали депутаты Жогорку Кенеша, представители Министерства экономики и финансов, Государственной налоговой службы, Национального банка, бизнеса, а также эксперты по налогообложению.

«Проект налогового кодекса направлен на совершенствование налогового законодательства, которое будет отвечать современным условиям ведения бизнеса, цифровизации налоговых процедур и создания равных условий для предпринимательской деятельности», — сказал начальник управления налоговой политики Министерства экономики и финансов Кубанычбек Ысабеков.