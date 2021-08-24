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Экономика

В Ош прилетели бизнесмены из Узбекистана. Изучают возможности сотрудничества

Предприниматели из Узбекистана прибыли в Ош и встретились с исполняющим обязанности мэра города Алмазом Мамбетовым. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

В мероприятии приняли участие около 20 представителей бизнес-сферы, депутаты городского кенеша, предприниматели и представители неправительственных организаций, сотрудники корпорации «Датка Холдинг» в Кыргызстане. В ходе встречи и. о. градоначальника Алмаз Мамбетов заверил, что мэрия Оша всегда заинтересована в сотрудничестве с предпринимателями и представителями бизнеса.

«Сегодняшнее мероприятие не должно оставаться на бумаге. Есть инициатива развивать и укреплять двустороннее сотрудничество, чтобы вносить свой вклад в экономическое развитие двух стран. Необходимо делать реальные шаги и реализовывать совместные проекты», — сказал Алмаз Мамбетов.

Встреча проводится по поручению президента Садыра Жапарова о привлечении инвестиций в экономику республики. До 25 августа представители Ассоциации развития бизнеса Узбекистана проведут в Оше серию мероприятий с местными предпринимателями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204939/
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