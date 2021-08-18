Осталось только две недели на уплату налога на авто, жилье и землю

У граждан осталось всего две недели на своевременную уплату налога на транспорт, жилье и землю. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

В ГНС напомнили, что срок уплаты этих налогов истекает 1 и 2 сентября. Налоговая служба призывает не откладывать на последний день, а уплатить налоги заранее, спокойно и без ажиотажа и не терять время в очереди в кассы банков.

Это можно сделать в кассах любого банка, почтовом отделении, через платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг.

Напомним, что до 1 сентября 2021 года надо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября — налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен административный штраф — 1 тысяча сомов, юридическим лицам — 5 тысяч сомов.