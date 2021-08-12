За полгода мигранты перевели в Кыргызстан $1,2 миллиарда

В июне 2021 года мигранты перевели в Кыргызстан $266,9 миллиона, что на $39,7 миллиона больше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальный банк.

Всего за шесть месяцев мигранты перевели в страну $1 миллиард 253,24 миллиона. Это на $276,14 миллиона больше, чем в 2020-м.

Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 224,12 миллиона. Из других государств в КР перечислили $6,81 миллиона, США — $17,31 миллиона.

По итогам июня 2021-го наблюдался и отток денежных средств — $44,2 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $42,5 миллиона. За шесть месяцев отток оценивается в $252,41 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе-июне 2021 года в Кыргызстан составил $1 миллиард 830 тысяч.

По итогам 2020-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 377,16 миллиона. Из КР в другие страны перечислили $488,23 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 888,93 миллиона.