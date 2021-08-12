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Экономика

Инфляционное давление в Кыргызстане начнет ослабевать только к концу года

Инфляционное давление в Кыргызстане начнет ослабевать в четвертом квартале 2021 года. Такой прогноз дают экономисты Евразийского банка развития.

В макрообзоре ЕАБР отмечается, что инфляция в КР в июне ожидаемо увеличилась. Но масштабы ее ускорения превзошли оценки экономистов банка. В июне показатель составил 14,2 процента.

«Как мы и прогнозировали, рост инфляции был обусловлен низкой базой предыдущего года, удорожанием в мае продовольствия и нефти на мировом рынке, повышением стоимости мясной продукции в регионе, а также восстановлением внутреннего потребительского спроса. Недостаток плодоовощной продукции стал новым проинфляционным фактором, обусловившим стремительное ускорение роста внутренних цен. Ожидается, что к концу года динамика индекса потребительских цен замедлится. Но темпы роста цен останутся выше целевого ориентира в 5-7 процентов по итогам года», — говорится в макрообзоре.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203748/
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