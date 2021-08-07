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Экономика

В разработке недр будут участвовать компании со 100-процентной госдолей

Министерство энергетики и промышленности вынесло на общественное обсуждение проект постановления о порядке предоставления прав пользования недрами.

Уточняется, что документ подготовлен в целях реализации Указа президента «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики» в части разработки участков недр общегосударственного значения исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100- процентным участием государства в уставном капитале.

Кроме того, проект призван оптимизировать систему госуправления в сфере недропользования.

Упростить в обязательном порядке процедуру получения лицензии на геологическое изучение и разработку недр для хозяйствующих субъектов и предприятий со 100-процентной госдолей на конкурсных и аукционных участках.

В проекте постановления говорится, что, согласно Конституции, земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, растительный и животный мир, другие природные ресурсы являются исключительной собственностью Кыргызской Республики. Они используются как основа жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой охраной государства.

В этой связи в целях защиты интересов государства при разработке крупных месторождений полезных ископаемых требуется в первоочередном порядке предусмотреть в горнорудных проектах участие юридических лиц, 100 процентов акций которых принадлежит государству.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203382/
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