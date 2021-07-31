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Экономика

Российские ритейлеры заинтересовались кыргызскими товарами

Министерство экономики и финансов совместно с проектом ПРООН «Содействие торговле в Центральной Азии» провело B2B-встречи с ритейлерами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что во встречах участвовали свыше 35 отечественных компаний из пищевой, сельскохозяйственной и швейной промышленности. С российской стороны в бирже контактов приняли участие представители российских торговых сетей «Магнит», «Утконос», «Слата», «Продмассив Сибирь», «Агромирмаркет» и «Доброцен».

«По итогам проведения B2B-сессий представители российских ритейлеров выразили заинтересованность в поставках кыргызской продукции и договорились о проведении дальнейшей работы по заключению внешнеторговых контрактов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202758/
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